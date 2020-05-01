Степаненко рассказала о скандале с Петросяном из-за раздела имущества

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Российский актёр Сергей Жигунов прокомментировал слухи о том, что он разводится со своей супругой Верой Новиковой.

По данным StarНit, актёра в последнее время стали замечать в компании журналистки Виктории Ворожбит. Одновременно с этим стала появляться информация о том, что 57-летний Жигунов и 61-летняя Новикова разводятся и...