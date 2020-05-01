Степаненко рассказала о скандале с Петросяном из-за раздела имущества

Юмористка Елена Степаненко, которая полтора года назад рассталась с Евгением Петросяном, раскрыла подробности скандального разрыва с мужем. По её словам, после 33 лет совместной жизни она была разочарована условиями раздела имущества, которые предложил артист.
По её словам, экс-супруг повёл себя крайне «некрасиво».
Предложил: делим поровну. Вот это — мне, это — тебе! Я согласилась: хорошо — напиши, что и кому. Написал. Я говорю: прекрасно, только давай переставим эту фамилию туда, а другую — сюда! Как пошёл ор! Как? Что? Почему? — рассказала артистка в программе «Ещё не вечер».
Стороны не смогли прийти к единому соглашению и решили обратиться в суд.
Ранее, как писал NEWS.ru, артистка опровергла слухи о том, что не пускает бывшего мужа на порог своей квартиры. Она сообщила, что он уже появлялся у неё, чтобы забрать рукописи и вещи.
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