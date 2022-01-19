Соседка Воронковой рассказала о состоянии дочери актрисы после пожара

Дочь актриса Веры Воронковой, у которой в квартире случился пожар, чувствует себя хорошо, она совершенно не пострадала, рассказала соседка актрисы. Она отметила, что на девочке не было даже следов пожара, пишет «360».

Она (Вера Воронкова — NEWS.ru) кошку ловила, чтобы её спасти, конечно, у нее руки пострадали. Дочка была в квартире, но в другой комнате, она абсолютно не пострадала, — подчеркнула собеседница издания.

Она добавила, что услышала стук и падение в квартире Воронковой, так как жила прямо над комнатой, где случился пожар. Спустя некоторое время запахло горелым и муж соседки набрал воды, чтобы помочь разобраться с пожаром. Однако к тому времени огонь был уже потушен.

Пожар в квартире Воронковой произошёл примерно в полночь. По предварительным данным, у артистки загорелась ёлка, находящаяся в гостиной. В этот момент в квартире находилась сама актриса и её 14-летняя дочь, им удалось самостоятельно выбраться из горящей квартиры, после чего их госпитализировали.

Предполагается, что на ёлочной гирлянде произошло короткое замыкание. У самой актрисы был диагностирован ожог верхних дыхательных путей, у девочки — отравление угарным газом. Квартиру опечатали.

Ранее пострадавшая при пожаре в собственной квартире певица Марина Хлебникова сообщила, что выписывается из больницы. По словам артистки, вернуться в свою квартиру она ещё не может, поэтому пока будет жить у своих друзей.