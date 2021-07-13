СМИ: Пугачёва жаловалась на издевательства экс-мужа Стефановича

СМИ припомнили интервью Аллы Пугачёвой, в которых она рассказывала о жизни с режиссёром Александром Стефановичем. По словам певицы, муж откровенно над ней издевался, поэтому она смогла прожить с ним всего три года, пишет KP.RU.

Примадонна считала , что досталась мужу, который накануне умер от коронавируса, уже готовой звездой. Он же говорил обратное и утверждал, что сам сделал из неё известную исполнительницу. Когда супругам при разводе дали время подумать, Пугачёва в открытую заявила, что Стефанович над ней издевался. Например, заставлял худеть.

К слову, режиссёр позже в интервью разным изданиям крайне нелестно отзывался о бывшей жене, на сто она старалась не реагировать. Но однажды откровенно высказала, что режиссёр сильно преувеличивает своё значение в её карьере.

Да, он был моим мужем, но мне его чисто по-человечески жаль. Он только про меня и говорит. Мол, он сделал из меня звезду, певицу. Я не буду его опровергать, пусть это останется на его совести. Он, видимо, забыл или не хочет просто вспоминать, что в 78-м году я уже была известной. Если он такой мастер, то почему же он тогда ещё одну такую певицу не сделал? — высказалась Примадонна.

Пугачёва и Стефанович состояли в браке с 1977 по 1981 годы. За это время режиссёр снял певицу в нескольких своих картинах в качестве её настоящего амплуа.

Ранее стало известно, что бывший муж Аллы Пугачёвой режиссёр Александр Стефанович умер в возрасте 76 лет. Он болел коронавирусом.