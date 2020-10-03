Слуцкая рассказала о реакции поклонников на её неизлечимую болезнь

https://static.news.ru/photo/471121b8-058b-11eb-ad9d-fa163e074e61_660.jpg Ирина Слуцкая Фото: instagram.com/slutskayaofficial

Дважды призёр Олимпийских игр и ныне политик, телеведущая и мать троих детей Ирина Слуцкая была удивлена реакции поклонников, которые начали предлагать ей финансовую помощь, узнав о том, что она борется с васкулитом.

Вчера была открыта Америка: Слуцкая неизлечимо больна. Весь интернет пестрит тем, что я, похоже, не сегодня, так завтра «склею ласты». История обросла безумными подробностями. Была удивлена количеству сообщений в директ с предложением помощи, — написала спортсменка в Instagram.

По её словам, она не делает акцента на своём недуге и рассказывает о болезни для помощи другим.

Ранее Слуцкая рассказала, как она ежедневно борется с неизлечимой болезнью сосудов. Знаменитая фигуристка не скрывает, что ей много лет назад диагностировали васкулит — иммунопатологическое воспаление сосудов. Она призналась, что ей часто задают вопросы о её болезни и она старается ответить на них всем интересующимся. Кроме того, прославленная спортсменка страдает от астмы.

Как писал NEWS.ru, известный хирург Галина Декаспер рассказала, насколько васкулит опасен и как тяжело он протекает. По её словам, заболевание может проходить в разных формах — лёгкой и тяжёлой. Всё зависит от того, сколько лет пациенту и когда недуг проявился впервые. При этом у молодых людей васкулит протекает в более тяжёлой форме.