Симба, Аполлон и Шервуд: самые экзотические имена детей российских звёзд

Российская певица Нюша недавно пообещала назвать второго ребёнка не менее оригинально, чем первого — дочь от бизнесмена Игоря Сивова носит имя Симба. Сейчас знаменитость готовится к пополнению в семье. Звезда объясняла , что ей с супругом нравится культовый мультфильм Disney «Король лев», главным героем которого является львёнок по имени Симба. NEWS.ru вспомнил, кто ещё из отечественных знаменитостей дал наследникам экзотические имена.

Дмитрий Быков. Сын Шервуд

Российский писатель Дмитрий Быков в октябре 2020-го стал отцом в третий раз. Его возлюбленная и третья супруга — прозаик Екатерина Кевхишвили — родила ему сына. Мальчика назвал Шервудом — в честь Шервуда Андерсона, американского литератора первой половины XX века. Чуть позже публицист пришёл с младенцем в студию радиостанции «Эхо Москвы».

У Шервуда был первый эфир в Новогоднюю ночь! — написал Быков на своей странице в Instagram 10 января.

Сергей Шнуров. Серафима и Аполлон

У музыканта и лидера рок-группы «Ленинград» Сергея Шнурова есть сын Аполлон от второй жены Светланы Костицыной, экс-директора группы Pep-See. По одной из версий, молодой человек назван в честь русского поэта Аполлона Григорьева (1822-1864). Но, что вполне вероятно, необычное для РФ имя — отсылка к древнегреческому богу искусств, покровителю поэтов и всех творчески одарённых людей и сыну громовержца Зевса.

В 2017-м году Шнуров опубликовал на своей странице в Instagram фото юного Аполлона, отметив, что уверен — у парня в будущем «всё получится» и, возможно, Аполлон Шнуров превзойдёт отца. Он хочет стать художником. Весной 2019-го у юноши состоялась дебютная выставка в Барселоне. Кроме того, в первом браке с Марией Исмагиловой у солиста «Ленинграда» родилась дочь, получившая имя Серафима (высший ангельский чин в иудейской и христианской традициях).

Сергей Жуков из «Руки вверх!». Энджел, Ника и Мирон

Солист популярной российской группы «Руки вверх!» Сергей Жуков счастлив в браке с бывшей вокалисткой «ВИА Сливки» Региной Бурд почти 14 лет. За это время у них родились трое детей: дочь Ника и сыновья: Энджел и Мирон.

Сейчас времена такие, что Серёжами и Лёшами редко называют, больше европейскими [именами]. Мы, честно говоря, тоже не хотели совсем простое имя. А тут ещё повсюду были знаки, на которые я обращаю внимание и которые указывали на имя Энджел. По большому счёту, это тоже христианское имя — Ангел, — рассказывал исполнитель.

Владимир Епифанцев. Орфей и Гордей

Российский актёр Владимир Епифанцев назвал сыновей от актрисы Анастасии Веденской Орфеем и Гордеем. Первое имя, возможно, является отсылкой к легендарному певцу и поэту из древнегреческих мифов. По словам Веденской, в именах наследников заложен глубокий смысл. В беседе с «Экспресс газетой» она отметила , что современный мир «жесток», поэтому «в имени должна быть сила».

Имена моих сыновей создают вертикаль. Гор — бог живых, а Орфей спускается в тартар. Это своего рода дерево Иггдрасиль из моей любимой древнегерманской мифологии, пребывающее в пустоте бездны, вокруг которого вращаются девять миров, — рассказывала тогда Веденская.

Наталья Мильниченко из «Ранеток». Дочери Ива и Рассказа

Участница российской рок-группы «Ранетки» Наталья Мильниченко назвала дочерей от продюсера Сергея Мильниченко Ивой и Рассказой. Последнюю можно ласково звать Сказкой.

Никита Джигурда и Марина Анисина. Артемий-Добровлад, Илья-Максимилиан, Мик-Анжель-Крист, Эва-Влада

От звёздных коллег не отстают актёр Никита Джигурда и его супруга — фигуристка Марина Анисина. Артист назвал двоих детей от Яны Павелковской Ильёй-Максимилианом и Артемием-Добровладом, а наследники от выдающийся спортсменки носят имена: Мик-Анжель-Крист и Эва-Влада. Также у них двойная фамилия: Анисины-Джигурда.

Слово профессионалам

Иногда родители называют детей экзотическими именами, не совсем думая об их дальнейшей судьбе — такая «сиюминутная блажь» и «психологическое поглаживание самому себе», рассказала в беседе с NEWS.ru врач-психотерапевт и писатель Наталья Толстая.

Я могу, я хочу, я сделаю, а что с ребёнком будет в садике, как он будет жить с таким именем — это их меньше всего интересует. Думают о себе в эту секунду, а не о детях. Редкие имена позволяют людям выделяться из толпы. Иногда называют именами победителей больших событий — олимпиад, революций. Чем реже имя, тем быстрее запоминается, оно вешается, как стигма, человека моментально запоминают, — считает эксперт.

Наталья Толстая добавила, что к ребёнку экзотическое имя привлекает внимание раньше того, как он этого захотел. Мультфильм, в честь персонажа которого назвали ребёнка, может выйти из моды, а что будет в дальнейшем, никто не знает.

Впрочем, как бы не называли в наше время детей, мы-то знаем, что «не имя красит человека, а человек имя». Фраза банальная, но правдивая, как никогда.