«Сердце разбито»: Бузова и другие звёзды отреагировали на стрельбу в Казани

https://static.news.ru/photo/5ec8f87a-b24d-11eb-bd86-96000091f725_660.jpg Ольга Бузова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певица Ольга Бузова и телеведущая Яна Чурикова отреагировали на ЧП в школе в Казани, где в результате стрельбы погибли дети и взрослые.

Казань! Моё сердце разбито от жёсткости, случившейся сегодня. Как? Как можно было врываться в школу и расстреливать ни в чём не повинных детей. Боже, в каком мире мы живём. Мои молитвы с каждой семьёй, чей родной человек сегодня не вернётся! Мои молитвы с каждой семьёй, чей член семьи пострадал в этом бесчеловечном поступке двух нелюдей, — написала Бузова в Instagram.

Чурикова, в свою очередь, подчеркнула, что у неё нет слов. «Это наша общая боль», — написала она.

Соболезнования семьям погибших также выразили Александр Олешко, Екатерина Скулкина, Елена Ксенофонтова, Айза Анохина, Кети Топурия, Гарик Харламов и другие известные персоны.

Ранее певица Алсу отреагировала на нападение на школу № 175 в Казани. Артистка подчеркнула, что произошедшее — чудовищная трагедия, которая унесла жизни детей и взрослых.

Нападение на школу № 175 в Казани произошло утром 11 мая. По данным МВД и СК, нападавшим был 19-летний молодой человек. Его задержали и завели уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Различные источники утверждают, что им был Ильназ Галявиев, ранее учившийся в этой гимназии. Также рассматриваются версии о наличии у него сообщников.

В результате атаки погибли, по последним данным, 10 человек, кроме того, 21 человек получил ранения. 12 мая объявлено в Татарстане днём траура.