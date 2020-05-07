Рудковской припомнили «умственно отсталую» девочку

Катя Гордон напомнила Яне Рудковской про оскорбление детдомовской девочки. Бойкая на язык продюсер не задумываясь публично обозвала ребёнка «умственно отсталым».
Это произошло на телевизионном шоу «Топ Мини Моделс» телеканала World Fashion. Юной модели Зое Кукушкиной, которую родители взяли из детдома, достались оскорбительные слова Рудковской. Гордон заявила, что продюсер должна извиниться перед ребёнком, иначе её ждёт суд.
Рудковская на это ответила сразу. В свете последних событий, отметила продюсер, ей стало вдруг ясно, что словом можно «ударить и поддержать, обидеть и утешить».
Когда-то чужие слова ранили меня, когда-то мои слова могли ранить другого человека, и мне искренне жаль, — написала Рудковская в личном блоге.
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Продюсер выразила готовность во всём поддерживать девочку и даже предложила её сотрудничество.
Ранее NEWS.ru сообщал, что продюсер Яна Рудковская заявила, что владельцы издания, разместившие скандальную статью о её сыне Александре, извинились перед ней, но материал пока не удалён. О самой публикации она высказалась словами «позор и бесчестие».
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