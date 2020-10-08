«Саня требует такую же»: Рудковская похвасталась кроваткой новорождённого

https://static.news.ru/photo/8460bca4-09a0-11eb-a439-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/rudkovskayaofficial

Продюсер Яна Рудковская похвасталась новой кроваткой для своего четвёртого ребёнка. Дизайнерская мебель отлично вписалась в интерьер особняка.

Вот и новая детская в нашем доме. Саня требует срочно сделать ему такую же кроватку его размеров, — отметила светская львица в Instagram.

По её словам, Гном Гномыч пожаловался, что у него не было такой колыбельки в раннем детстве.

Звезда не жалеет денег на своего младшего сына. Недавно её обвинили в том, что она потратила материнский капитал на приобретение коляски. Супруга Евгения Плющенко всё отрицает. По её словам, помощь от государства пойдёт на другое дело.

Как писал NEWS.ru, руководитель благотворительной программы «Спаси жизнь» Екатерина Маркова дала продюсеру Яне Рудковской совет, как поступить с брендовой коляской за полмиллиона рублей.