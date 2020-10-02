Разбившийся на самокате Фадеев рассказал о своих травмах

https://static.news.ru/photo/aa02cfde-04d6-11eb-8873-fa163e074e61_660.jpg Максим Фадеев Фото: fadeevmaxim/instagram.com

52-летний Максим Фадеев вышел на связь со своими подписчиками после падения с самоката. Оказалось, что продюсер получил серьёзные травмы.

Ему пришлось обратиться к врачам из-за проблем с дыханием. Они поставили ему несколько капельниц. Это позволило стабилизировать его состояние.

Дышать было очень тяжело, восстановиться было невозможно. Очень сильный ушиб грудной клетки, это я не говорю о коленях, локтях, — отметил музыкант в своём видеообращении к фанатам.

Сейчас Фадеев находится дома. Он поблагодарил всех, кто переживал за него.

В свою очередь интернет-пользователи пожелали звезде скорейшего выздоровления.

Как писал NEWS.ru, певица Светлана Гейман, которая известна широкой публике как Линда, рассказала о том, почему они с продюсером Максом Фадеевым перестали работать вместе 25 лет назад.

Именно Фадеев сделал так, что Линда стала мегапопулярна в 90-х годах. Он написал и раскрутил её хиты «Мало огня» и «Ворона», а также создал её загадочный, глубокий и необычный образ. И даже несмотря на скромные вокальные данные, девушка стала на тот момент артисткой первого эшелона. Но вскоре Линда рассталась со своим «создателем».