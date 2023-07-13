Общественник дал прогноз по лечению МакSим от алкоголизма Глава «Антинаркотического союза» Лушников: у МакSим есть большие шансы побороть алкоголизм

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певица МакSим

Председатель правления «Национального антинаркотического союза» Никита Лушников в комментарии NEWS.ru предположил, что певица МакSим сможет справиться с алкогольной зависимостью, поскольку признала наличие проблемы. Ранее певица призналась, что систематически пыталась поддерживать себя алкоголем на гастролях. Сейчас она проходит лечение в специализированной клинике.

Первое что нужно, это осознать, что проблема существует. МакSим уже это сделала, а значит шансы на успех в борьбе с зависимостью есть, и довольно большие. Именно поэтому время лечения зависит от самого человека. Действительно, реабилитация обычно занимает немало времени, но певица показала, что готова работать и лечиться. Думаю, найдутся врачи, и не один, которые окажут ей всю необходимую помощь, — рассказал Лушников.

В видеообращении певица заявила, что рассчитывает на поддержку поклонников, поскольку вслух рассказать о своей зависимости вслух было для нее большим шагом.

МакSим ранее предположила, что вернется на сцену в октябре. Она пояснила, что отменить весенний гастрольный тур пришлось из-за болезни на фоне слишком высокого темпа работы. Певица добавила, что из-за перегрузок ей пришлось отправиться на лечение, которое продолжается до сих пор.