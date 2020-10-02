Монеточка новой песней поблагодарила Шнурова «за испорченное детство»

В новом альбоме певицы Монеточки одна из песен посвящена Сергею Шнурову и его группе «Ленинград». Будущая исполнительница росла под их музыку: отец Лизы Гырдымовой — ярый поклонник творчества Шнура. Эта его страсть и нашла отражение в новом треке дочери.
Героиня композиции «Шприц» жалуется, что в жизни у её семьи множество проблем из-за того, что папа слушает «Ленинград» на максимальной громкости:
Потолок дрожит от матов,
Фикус гнётся пополам.
Это приводит к тому, что «консьержка провожает злобным взглядом», перед дверью квартиры «крыску дохлую кладут», а в лифте про них «строчат злые строчки». Семья пытается исправить ситуацию, но безуспешно:
Мы показывали папу
И гадалкам, и попам.
Не помогла и блокировка Интернета. В итоге семья решилась «на экстренные меры» — обратилась к врачу.
Папе сде-, папе сде-
Папе сделали укол,
Прямо в ху-, прямо в ху-
Прямо в худенький живот, — поётся в песне.
Судя по дальнейшему тексту, это тоже должного эффекта не возымело, и Монеточка обещает, что вырастет известной певицей, найдёт Шнурова и скажет ему «спасибо за испорченное детство».
Новый альбом Монеточки называется «Декоративно-прикладное искусство». Он доступен к прослушиванию на Apple Music, Spotify, «Яндекс.Музыке» и других платформах.
В работе над пластинкой принимал участие продюсер и музыкант Витя Исаев, с которым был записан и альбом «Раскраски для взрослых» в 2018 году. Трек «Коза» на «Декоративно-прикладном искусстве» записан совместно с Noize MC.
Как сообщал NEWS.ru ранее, американская певица Мэрайя Кэри рассказала, что однажды записывала альтернативный рок-альбом. Пластинка так и не увидела свет.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен