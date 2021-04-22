«Мне льстило»: Подольская рассказала, как угадала Единорога в «Маске»

Наталья Подольская рассказала, что действительно могла стать героиней шоу «Маска» на НТВ. Но певице помешал коронавирус, которым она заболела как раз перед стартом второго сезона, пишет Teleprogramma.pro.
Артистка
Я очень хотела участвовать в шоу «Маска», безумно, но заболела ковидом и не смогла. Я сразу чётко слышала голос Ирины Дубцовой под маской Единорога и мне льстило, что меня путали с ней, — рассказала певица.
Не только Подольская разгадала Дубцову: в личности героини не ошиблось жюри, которое было единодушно по этому вопросу. На сегодня в шоу осталось пять участников. Это Крокодил, Лама, Заяц, Неваляшка и Змея. В ближайшее воскресенье, 25 апреля, маску снимет очередной герой.
Как сообщалось ранее, Кирилл Туриченко, выступавший в костюме Носорога на шоу «Маска», рассказал, кто скрывается в Змее. Свою версию артист озвучил во время прямого эфира в своём микроблоге.