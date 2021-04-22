«Мне льстило»: Подольская рассказала, как угадала Единорога в «Маске»

https://static.news.ru/photo/cb27dc6e-a3d6-11eb-a1c7-96000091f725_660.jpg Фото: instagram.com/fkirkorov/

Наталья Подольская рассказала, что действительно могла стать героиней шоу «Маска» на НТВ. Но певице помешал коронавирус, которым она заболела как раз перед стартом второго сезона, пишет Teleprogramma.pro.

Артистка дала интервью поклонникам, в котором часть вопросов касалась того, почему талантливая жена Владимира Преснякова не приняла участие в самом популярном шоу. Подольская ответила, что получала в Сети сотню комментариев в свой адрес. Зрители были уверены, что именно она скрывается под маской Единорога.

Я очень хотела участвовать в шоу «Маска», безумно, но заболела ковидом и не смогла. Я сразу чётко слышала голос Ирины Дубцовой под маской Единорога и мне льстило, что меня путали с ней, — рассказала певица.

Не только Подольская разгадала Дубцову: в личности героини не ошиблось жюри, которое было единодушно по этому вопросу. На сегодня в шоу осталось пять участников. Это Крокодил, Лама, Заяц, Неваляшка и Змея. В ближайшее воскресенье, 25 апреля, маску снимет очередной герой.

Как сообщалось ранее, Кирилл Туриченко, выступавший в костюме Носорога на шоу «Маска», рассказал, кто скрывается в Змее. Свою версию артист озвучил во время прямого эфира в своём микроблоге.