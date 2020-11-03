Младший сын Орбакайте сделал предложение своей возлюбленной

https://static.news.ru/photo/e01797b4-1dca-11eb-adc8-fa163e074e61_660.jpg Дени Байсаров и Мария Фото: yourmaria/instagram.com

Младший сын Кристины Орбакайте Дени Байсаров сделал предложение своей девушке Марии.

Так, невеста выложила в Instagram фото кольца и намекнула на скорую свадьбу. Подписчики с радостью восприняли такую новость и бросились поздравлять влюблённых.

Известно, что Дени Байсаров встречается со студенткой МГИМО Марией уже несколько лет. Знакомство молодых людей произошло ещё в юности.

Ранее NEWS.ru писал, что Орбакайте поделилась с подписчиками в соцсети радостным событием — её младший сын окончил магистратуру.

Дочь Аллы Пугачёвой опубликовала в Instagram селфи с 22-летним Дени.