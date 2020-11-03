Младший сын Орбакайте сделал предложение своей возлюбленной

Младший сын Кристины Орбакайте Дени Байсаров сделал предложение своей девушке Марии.
Так, невеста выложила в Instagram фото кольца и намекнула на скорую свадьбу. Подписчики с радостью восприняли такую новость и бросились поздравлять влюблённых.
Известно, что Дени Байсаров встречается со студенткой МГИМО Марией уже несколько лет. Знакомство молодых людей произошло ещё в юности.
Ранее NEWS.ru писал, что Орбакайте поделилась с подписчиками в соцсети радостным событием — её младший сын окончил магистратуру.
Дочь Аллы Пугачёвой опубликовала в Instagram селфи с 22-летним Дени.