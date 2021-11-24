«Медики борются»: жена Рудинштейна рассказала о состоянии артиста

«Медики борются»: жена Рудинштейна рассказала о состоянии артистаГражданская жена актёра Рудинштейна заявила, что за его жизнь борются медики
Гражданская жена советского и российского актёра, продюсера и кинокритика Марка Рудинштейна — Наталья — в беседе с NEWS.ru рассказала, что за его жизнь «борются медики». Таким образом она прокомментировала публикацию Telegram-канала Mash о том, что у Рудинштейна инсульт, и что он находится в предкоматозном состоянии.
Он с инфарктом лёг во вторник [16 ноября]. Человек лежит в больнице, лечим всё, всё делаем. [По поводу прогнозов врачей] я не даю комментариев, медики борются [за жизнь], лечат, — отметила Наталья.
По информации Mash, Рудинштейн
Советский и российский продюсер, актёр, кинокритик и телеведущий Марк Рудинштейн создал фестивали «Кинотавр» и «Кинотаврик», а также кинопремию «Золотой овен». Он имеет звание заслуженного работника культуры. В 80-х трудился директором ВИА «Лейся, песня», был осуждён на шесть лет лишения свободы, из которых отсидел около года. Первый «Кинотавр» организовал в 1990-м.