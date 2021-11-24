«Медики борются»: жена Рудинштейна рассказала о состоянии артиста

Фото: Павел Кашаев/Global Look Press

Российский рэпер Алишер Моргенштерн никаких «побегов» из России не планировал и «совершенно спокойно» занимается творческой деятельностью — концертами, теле- и музыкальными проектами, рассказал NEWS.ru друг шоумена, член Общественной палаты Башкирии Ростислав Мурзагулов. Собеседник отметил, что исполнителю нечего боятся, так как он «никакой преступной деятельностью не занимался». Таким образом он прокомментировал сообщения в СМИ о том, что Моргенштерн 24 ноября покинул РФ после обвинений в торговле наркотиками со стороны главы СК РФ Александра Бастрыкина.

Я с Алишером общался на днях. Он совершенно спокойно планировал свою работу. У него очень много творческих планов, связанных с музыкой, телевидением, концертной деятельностью, поэтому никаких побегов в планах у...