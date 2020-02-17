Музыкант Максим Фадеев сообщил своим поклонникам, что самостоятельно снял клип на песню «Гугуша», которую он недавно переписал на русском языке.
Когда Фадеев был на Бали, у него не было камеры, поэтому он использовал свой iPhone.
Я его сейчас смонтирую, и у нас получится клип, который я снял вот этими руками. Посмотрите, как получилось. Бюджет клипа, я думаю, долларов пятьдесят, может быть, — отметил исполнитель.
В свою очередь интернет-пользователи заявили, что для творчества важна задумка, а не денежная сторона.
Как писал NEWS.ru, Максим Фадеев рассказал о запуске шоу «Город на город», аналогов которому нет в мире. В нём будут соревноваться геймеры из разных городов России.
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