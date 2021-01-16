Лютаева впервые показала сына Дитковските, которого та скрывает от публики

Актриса Татьяна Лютаева впервые обнародовала видео с младшим сыном своей дочери Агнии Дитковските, которого та тщательно прячет от публики.
Всего у Дитковските два сына. Старшему Фёдору, рождённому от брака с актёром Алексеем Чадовым, сейчас шесть лет. Он часто появляется в соцсетях своей звёздной семьи. А вот о младшем известно только, что он родился в 2017 году. По некоторым слухам, его отцом является влиятельный бизнесмен из Узбекистана, который запрещает показывать своего наследника.
На видео, которое знаменитая бабушка
Ой, мне холодно, не хочу, — говорит он.
В ответ Лютаева, разрешает ему остаться.
В комментарии к ролику актриса отметила, что внуки очень любят такую погоду — настоящая зима, крещенские морозы, «семья, любовь, чистота».
Ранее певица Наталья Подольская впервые показала лицо новорождённого Ивана, который появился на свет в октябре прошлого года. Фотографию она обнародовала на своей странице в Instagram. На снимке старший сын супруги музыканта Владимира Преснякова пятилетний Артемий нежно целует младшего брата, который лежит на кровати, сообщал NEWS.ru.