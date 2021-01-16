Лютаева впервые показала сына Дитковските, которого та скрывает от публики

https://static.news.ru/photo/f319ece0-58c6-11eb-961c-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Лютаева Фото: tanialyutaeva/instagram.com

Актриса Татьяна Лютаева впервые обнародовала видео с младшим сыном своей дочери Агнии Дитковските, которого та тщательно прячет от публики.

Всего у Дитковските два сына. Старшему Фёдору, рождённому от брака с актёром Алексеем Чадовым, сейчас шесть лет. Он часто появляется в соцсетях своей звёздной семьи. А вот о младшем известно только, что он родился в 2017 году. По некоторым слухам, его отцом является влиятельный бизнесмен из Узбекистана, который запрещает показывать своего наследника.

На видео, которое знаменитая бабушка опубликовала на своей странице в соцсети, видно, как два мальчика стоят на пороге бани. Старший, Фёдор, смело выходит после парной на улицу и бежит по снегу босиком. В это же время младший отказывается от «пробежки».

Ой, мне холодно, не хочу, — говорит он.

В ответ Лютаева, разрешает ему остаться.

В комментарии к ролику актриса отметила, что внуки очень любят такую погоду — настоящая зима, крещенские морозы, «семья, любовь, чистота».

Ранее певица Наталья Подольская впервые показала лицо новорождённого Ивана, который появился на свет в октябре прошлого года. Фотографию она обнародовала на своей странице в Instagram. На снимке старший сын супруги музыканта Владимира Преснякова пятилетний Артемий нежно целует младшего брата, который лежит на кровати, сообщал NEWS.ru.