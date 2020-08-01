Лоза обрадовался желанию Наталии Орейро получить гражданство России

https://static.news.ru/photo/7f4c7c0a-d415-11ea-895d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Российский и советский композитор Юрий Лоза прокомментировал новость о желании уругвайской актрисы и певицы Наталии Орейро получить российское гражданство, за что некоторые пользователи Сети обвинили её в лицемерии и желании повысить просмотры фильма «Наша Наташа» о её турне по РФ в 2014 году.

Лоза напомнил о пословице «Если хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах».

Когда Орейро говорит, что не будет жить в России, вероятнее всего, она просто не слышала этой пословицы. Кто её знает, может, когда-нибудь и будет, — сообщил композитор порталу 5-tv.ru.

Лицемерия в намерениях Наталии Орейро он не усмотрел.

Если она будет гражданкой России, то разве это плохо? Что у нас есть такая симпатичная гражданка? У нас очень много «наших» граждан, которые здесь не живут, — сказал Лоза.

Ранее актриса и певица Наталия Орейро заявила, что не намерена переезжать на постоянное место жительства в Россию. Гражданство РФ она решила получить, чтобы продемонстрировать признательность за любовь поклонников, живущих в этой стране. По её словам, она с первого же визита почувствовала особую близость с россиянами, что «эмоционально и очень трудно выразить словами». Паспорт РФ Орейро назвала «честью с символической точки зрения».

О том, что актриса подала документы на оформление российского гражданства, стало известно в июне. Она сделала это импульсивно и практически случайно.

Фильм «Наша Наташа» режиссёра Мартина Састре выйдет на стриминговой платформе Netflix 6 августа. Он основан на видеосъёмках российского турне Орейро в 2014 году, когда певица посетила 16 городов и преодолела более 44 тысяч километров на автомобилях, самолётах и поезде, писал NEWS.ru.