«Лицемерка»: Питт взорвался после обвинений Джоли в побоях Питт назвал ложью слова Джоли о побоях и обвинил в лицемерии

Фото: ImagePressAgency/face to face/Global Look Press

Брэд Питт

Голливудский актер Брэд Питт назвал бывшую жену Анджелину Джоли лицемеркой после обвинений в том, что он поднимал руку на нее и детей. По словам знаменитости, актриса постоянно использует соглашения о неразглашении при работе со своей командой, при этом утверждает, что долго не рассказывала о побоях из-за предупреждений Питта, сообщает Daily Mail.

То же относится и к любому соглашению о неразглашении между Джоли и любой третьей стороной, с которой она состоит в отношениях или которая помогала заботиться о детях пары, — рассказал инсайдер таблоиду.

Ранее адвокаты актрисы Анджелины Джоли выдвинули новое обвинение против ее бывшего мужа Брэда Питта. На этот раз звезду «Бойцовского клуба» обвиняют в физическом насилии в отношении актрисы.

Как утверждает Джоли, Питт поднимал руку на членов семьи и до скандального случая в частном самолете, ставшего официальной причиной их развода. Тогда, по словам Джоли, Питт ударил их 15-летнего сына Мэддокса. Уточняется, что иск поступил в суд в рамках тяжбы звезд вокруг семейной винодельни. По словам инсайдера, Джоли все это время молчала, так как не хотела «выносить сор из избы». Однако, по ее словам, Питт сам спровоцировал разбирательство вокруг винодельни, и ей необходимо защищаться.