Страшно, но надо: Гузеева прервала самоизоляцию ради новых съёмок

https://static.news.ru/photo/f038806a-870a-11ea-82c7-fa163e074e61_660.jpg Лариса Гузеева Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Ведущая телепередачи «Давай поженимся!» Лариса Гузеева прервала режим самоизоляции ради съёмок в новом цикле программ. Актриса заявила, что ей страшно было выходить на работу, однако сделала это ради зрителей.

Она напомнила о необходимости оставаться дома. Однако дала понять, что её задача — сделать так, чтобы россиянам в жизни с ограничениями не было скучно.

Всегда актёры были на передовой, всегда развлекали. А что делать? Потому что не только хлеб, но и зрелища. Так что мы выходим на съёмки, чтобы вы сидели у телевизоров, — рассказала Гузеева в Instagram.

Телеведущая пожелала хорошего времяпрепровождения всем, кто разделяет её точку зрения. А всем, кто с ней не согласен, посоветовала переключиться на домашние дела — например, пойти помыть пол вместо того, чтобы «писать всякие гадости».

Ранее NEWS.ru писал, что она получила необычный подарок во время очередного эфира. Один из участников преподнёс ей и соведущей Розе Сябитовой статуэтки в виде их уменьшенных копий. Особенностью презента стала фигурка собаки с лицом давнего оппонента Гузеевой — шоумена Гарика Харламова.