Друг Петросяна: Брухунова боялась, что Степаненко по-женски ей позавидует

https://static.news.ru/photo/554f975e-03e8-11eb-9930-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Брухунова Фото: bruhunova/instagram.com

Заслуженная артистка РФ Елена Степаненко тяжело приняла новость, что Евгений Петросян стал отцом. Появление на свет маленького Вагана стало для неё настоящим ударом, заявил сатирик Леонид Натапов.

Евгений Ваганович не хотел сглазить своё счастье, боялся, чтобы его бывшая жена Лена Степаненко, с которой они по-прежнему делят в суде своё миллиардное состояние, узнала об этом ребёнке раньше времени. А Танечка Брухунова просто боялась, что Лена Степаненко по-женски ей позавидует, — отметил друг Петросяна в интервью KP.RU.

По его словам, Брухунова, ставшая новой женой шоумена, боялась женской зависти со стороны Степаненко. Бывшая жена Петросяна за 30 лет брака так и не смогла стать матерью.

В начале декабря 2019 года Петросян женился в пятый раз. Невестой 74-летнего юмориста стала 30-летняя Брухунова, работавшая его помощницей. О регистрации их брака рассказал друг комика. Но молодожёны и сами дали знать об этом различными намёками в соцсетях. Невеста устроила в личном блоге целую фотосессию, посвящённую своему новому статусу. Об их отношениях стало известно за год до этого. На тот момент Петросян ещё состоял в браке с коллегой по сцене артисткой Еленой Степаненко.

Петросян в день своего рождения, 16 сентября, впервые опубликовал фото ребёнка. После чего возобновились разговоры, сама рожала Брухунова или же супруги прибегли к услугам суррогатной матери. Но юморист однозначно заявил в Instagram, что сына ему родила именно жена.

Как писал NEWS.ru ранее, Брухунова рассказала, на какие хитрости пошла, чтобы скрыть беременность. Она поделилась, что во время этого периода она старалась реже появляться на публике, выкладывать в Instagram только старые снимки или фото, на которых не видно изменений в фигуре. Кроме того, женщина маскировала живот свободной одеждой. Помог в конспирации и карантин.