Директор Хлебниковой ответил на сообщения об ухудшении ее здоровья Директор Хлебниковой назвал небылицами сообщения об онемении пальцев рук певицы

Фото: Александр Поляков/РИА Новости

Марина Хлебникова

Директор певицы Марины Хлебниковой Данила Прайс опроверг появившиеся в СМИ сообщения об онемении пальцев ее рук из-за развивающегося ревматоидного артрита. В беседе с NEWS.ru он подчеркнул, что Telegram-канал SHOT уже не первый раз публикует странные материалы об артистке.

Данный Telegram-канал (SHOT. — NEWS.ru) канал уже не первый раз за последние две-три недели публикует странный материал про Марину [Хлебникову], который не основан ни на чем. Они даже ленятся придумывать имена вымышленных врачей, с кем они якобы общались, уже до такой степени обленились. Когда раньше про Марину придумывали разные небылицы, хотя бы старались правдоподобно это показать, — сообщил Прайс.

Директор певицы подчеркнул, что Хлебникова в настоящее время находится в гастрольном туре и регулярно публикует в социальных сетях фото и видео с концертов. Прайс отметил, что артистка снимала видео с концерта в Санкт-Петербурге, когда SHOT писал о ее госпитализации.

Ранее SHOT сообщил, что Хлебникова обратилась к врачам с жалобами на боли в суставах: ей стало сложно ходить, а на нескольких пальцах рук ухудшилась подвижность и чувствительность. По информации канала, певице также провели пробу Ромберга и выявили у нее невротическое расстройство, для которого характерны раздражительность, упадок сил и плохой сон.