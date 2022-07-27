«Давние обиды»: Шахназаров осудил Хельсинки за перенос концерта Бутусова Журналист Шахназаров осудил Хельсинки за перенос концерта Бутусова

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Вячеслав Бутусов

Журналист Михаил Шахназаров в разговоре с «Народными Новостями» заявил, что перенос концерта рок-музыканта Вячеслава Бутусова в Хельсинки говорит о мелочности Запада. Он убежден, что Финляндия попыталась таким образом «уколоть» Россию.

Эта отмена концерта показывает, что Запад опустился до мелочности. Ну приехал бы музыкант, который известен в России, провел бы концерт... Но они решили таким способом уколоть Россию. Они показывают неприятие всего русского. Это давние обиды на генетическом уровне, — заверил Шахназаров.

Он уточнил, что в Финляндии проживает немало россиян, которые с удовольствием посетили бы концерт Бутусова. По его мнению, запреты западных стран на въезд российских артистов говорят об отмене в этих государствах демократии и свободы слова. Шахназаров также упрекнул покинувших Россию журналистов в том, что они «подогревают истерию» и провоцируют отмену русского искусства за рубежом.

Ранее пресс-секретарь Вячеслава Бутусова опроверг информацию об отмене его концерта в Хельсинки, о которой сообщили финские СМИ. По его словам, речь идет о переносе концерта, новая дата которого будет опубликована после согласования с организатором.