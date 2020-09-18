Брухунова объяснила призыв «рожать от слесарей»

https://static.news.ru/photo/d875296a-fa7d-11ea-9612-fa163e074e61_660.jpg Фото: bruhunova/instagram.com

Супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова, призвавшая хейтеров «рожать от слесарей», объяснила свои слова.

Ранее женщину обвинили в корысти. Интернет-пользователи начали писать Брухуновой, что она специально родила ребёнка от престарелого шоумена ради большого наследства. После этого супруга юмориста не сдержалась и заявила, что критики могут «рожать от слесарей».

Ничего против какой бы то ни было профессии я не имею. Так как уважаю любой труд, — ответила светская львица подписчице, которая упрекнула звезду в том, что она якобы не считает слесарей людьми.

По словам Брухуновой, СМИ выдернули её комментарий из контекста, исказив общий смысл сказанного.

Петросян в день своего рождения, 16 сентября, впервые опубликовал фото ребёнка. После чего возобновились разговоры о том, сама рожала Брухунова или же супруги прибегли к услугам суррогатной матери. Но юморист однозначно заявил в Instagram, что сына ему родила именно жена.

Петросяна поздравили с рождением сына многие известные люди, среди них — артист Вячеслав Манучаров, дрессировщик Эдгард Запашный, актёр Александр Олешко, юморист Максим Галкин, певица Алла Пугачёва, адвокат Сергей Жорин.

Как писал NEWS.ru ранее, Татьяна Брухунова рассказала, на какие хитрости пошла, чтобы скрыть беременность. Она поделилась, что во время беременности она старалась реже появляться на публике, выкладывать в Instagram только старые снимки или фото, на которых не видно изменений в фигуре. Кроме того, женщина маскировала живот свободной одеждой. Помог в конспирации и карантин.