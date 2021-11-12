Бритни Спирс подаст в суд на отца за «злоупотребление опекой»

Американская поп-звезда Бритни Спирс намерена судиться с собственным отцом за его «злоупотребление опекунством». Накануне, 13 ноября, суд Лос-Анджелеса окончательно прекратил опекунство над певицей, которое длилось в течение 14 лет. Об этом сообщает газета Daily Mail со ссылкой на источник.

39-летняя женщина наняла бухгалтеров-криминалистов и намеревается подать в суд на своего отца Джеймса за «злоупотребление опекунством», — рассказал источник газеты.

По его данным, Бритни Спирс очень зла на отца, поэтому иск может быть подан уже в ближайшее время. Адвокат певицы Мэтью Розенгарт уточнил, что решение о том, как действовать, зависит теперь только от самой Бритни.

Ранее Бритни Спирс назвала день снятия опекунства над ней лучшим днём своей жизни.

Джеймс Спирс начал контролировать жизнь своей знаменитой дочери с 2008 года, когда суд установил опекунство на фоне возникших у Бритни психологических проблем и потери опекунства над собственными сыновьями. В результате Джеймс стал контролировать все деньги дочери и все её финансовые решения. Также он принимал решения обо всех выступлениях, записях, концертах и даже личных встречах Бритни. Он стал полностью контролировать её личную жизнь. В результате певица оказалась вынуждена платить за расходы отца даже на адвокатов, требовавших сохранения опекунства.