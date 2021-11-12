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Бритни Спирс назвала день свобождения от опеки отца лучшим в жизни

03:33, 13 ноября 2021
Бритни Спирс назвала день свобождения от опеки отца лучшим в жизни Фото: Pa/Keystone Press Agency/GLOBAL LOOK PRESS
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Певица Бритни Спирс назвала день лишения опекунства отца над ней лучшим днём своей жизни. Своим настроением она поделилась с подписчиками Instagram.

Я так сильно люблю своих фанатов ... Думаю, я буду плакать остаток дня!!!! Лучший день в моей жизни, — написала Бритни.

Она также опубликовала видео, на котором её поклонники радуются решению суда.

Ранее стало известно, что суд Лос-Анджелеса лишил Джеймса Спирса опекунства над дочерью, которое длилось 14 лет.

Джеймс Спирс начал контролировать жизнь своей знаменитой дочери с 2008 года, когда суд установил опекунство на фоне возникших у Бритни психологических проблем и потери опекунства над собственными сыновьями. В результате Джеймс стал контролировать все деньги дочери и все её финансовые решения. Также он принимал решения обо всех выступлениях, записях, концертах и даже личных встречах Бритни. Он стал полностью контролировать её личную жизнь. В результате певица оказалась вынуждена платить за расходы отца даже на адвокатов, требовавших сохранения опекунства.

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