Бритни Спирс назвала день свобождения от опеки отца лучшим в жизни

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Суд Лос-Анджелеса прекратил опекунство над певицей Бритни Спирс. Оно длилось в течение 14 лет. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на данные суда.

Личное опекунство и опекунство над финансами Бритни Джин Спирс больше не требуется... и настоящим прекращается, — заявила судья суда округа Лос-Анджелес. Ранее сообщалось, что отец Бритни Спирс отказался от опекунства,...