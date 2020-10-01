Актриса Калашникова рассказала о чувствах Харламова после развода

https://static.news.ru/photo/ad0b4afa-042a-11eb-a301-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Российская актриса и модель Анна Калашникова рассказала, что Гарик Харламов чувствует недостаток любви и ласки после расставания с Кристиной Асмус. Журналистам удалось спросить Калашникову об этом на церемонии открытия 1 октября 42-го Московского международного кинофестиваля.

По словам Калашниковой, 30 сентября она заходила к актёрам Comedy, где Харламов поведал ей о том, что его шутки стали ещё более пошлыми после развода с Асмус, сообщает «Пятый канал».

Ему недостаточно внимания, любви и ласки, — сообщила прессе Калашникова.

Звёздная пара Харламов-Асмус распалась 22 июня 2020 года. До этого они прожили в браке восемь лет, у них есть общая дочь Анастасия. Известно, что юридическая процедура развода пока продолжается, но оба супруга договорились в равной степени заботиться о дочери.

Как сообщал NEWS.ru, 28 сентября участник шоу Comedy Club Гарик Харламов заявил, что после развода с Кристиной Асмус у бывших супругов нет вражды друг к другу. Харламов и Асмус заявляют, что в их разводе «никто не виноват», однако такой выбор они сделали ради благополучия дочери.

Асмус и Харламов поженились в 2013 году. Актрису тогда назвали разлучницей, так как она буквально «увела» юмориста от бывшей жены Юлии Лещенко.