Айза изумила публику исполнением тверка на детском празднике

https://static.news.ru/photo/0b9010a2-05bf-11eb-b52c-fa163e074e61_660.jpg Фото: aizalovesam/instagram.com

Певица и блогер Айза Анохина вновь взволновала общественность, исполнив на празднике танец тверк вместе с детьми.

Айза решила отметить день рождения обоих своих сыновей вместе. Старшему, Сами, который родился у певицы в браке с Алексеем Долматовым (репером Гуфом) исполнилось десять лет ещё в мае, но его юбилей не отметили из-за пандемии. Младшему, Элвису, сыну певицы и Дмитрия Анохина, исполнилось четыре года.

Певица поделилась кадрами с праздника. В частности, она вместе с детьми исполнила тверк — танец, в котором активно задействованы бёдра и ягодицы.

Многие поклонники сочли это неуместным.

Нет, я всё понимаю, весело. Но это же детский праздник. Эти телодвижения... — написала пользовательница под ником innaliananna.

Анохина не впервые оказывается в центре скандала. В начале сентября она случайно опубликовала снимок своих гениталий в сторис Instagram. Через минуту она его удалила. Однако скриншоты всё равно появились в Telegram-каналах, писал NEWS.ru ранее.