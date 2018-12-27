Как на самом деле снимают «огоньки» на ТВ

Без новогоднего «огонька» после боя курантов не обходится ни один телеканал. Почти как добросовестная хозяйка без оливье! Процесс съемок не быстрый, но ради главной ночи года можно постараться. Появиться в кадре после боя курантов престижно – почти вся страна смотрит!
News.ru побывал на съемочной площадке новогодних концертов.
Без новогоднего «огонька» после боя курантов не обходится ни один телеканал. Почти как добросовестная хозяйка без оливье! Процесс съемок не быстрый, но ради главной ночи года можно постараться. Появиться в кадре после боя курантов престижно – почти вся страна смотрит!