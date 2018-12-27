Как на самом деле снимают «огоньки» на ТВ

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Родион Газманов

Каналы стараются удивить, но лица везде одни и те же

Без новогоднего «огонька» после боя курантов не обходится ни один телеканал. Почти как добросовестная хозяйка без оливье! Процесс съемок не быстрый, но ради главной ночи года можно постараться. Появиться в кадре после боя курантов престижно – почти вся страна смотрит!

News.ru побывал на съемочной площадке новогодних концертов.