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Как на самом деле снимают «огоньки» на ТВ

Родион Газманов пресс-служба телеканала "Россия 1"

Родион Газманов

шоу-бизнес [ версия для печати ]
Каналы стараются удивить, но лица везде одни и те же

Без новогоднего «огонька» после боя курантов не обходится ни один телеканал. Почти как добросовестная хозяйка без оливье! Процесс съемок не быстрый, но ради главной ночи года можно постараться. Появиться в кадре после боя курантов престижно – почти вся страна смотрит!
News.ru побывал на съемочной площадке новогодних концертов.


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