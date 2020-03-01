https://static.news.ru/photo/5f8937b6-5c5e-11ea-97b2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Carmen Jaspersen/dpa/Global Look Press

Учёные из лаборатории фармакогеномики Института химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ СО РАН) разработали прототип портативной тест-системы для быстрого выявления коронавируса вне специальных лабораторий.

Разработан прототип портативной тест-системы для оперативного выявления коронавируса SARS-CoV-2. В ходе теста выявляется наличие или отсутствие в биоматериале человека генетического материала вируса, — сообщили РИА Новости в институте.

Новосибирские учёные предложили выделять РНК из биоматериала человека (мазок берётся из носа или глотки). 40 минут требуется для высокочувствительного (до пяти копий генома вируса на реакцию) выявления генетического материала вируса SARS-CoV-2. Весь процесс занимает не более 1,5 часа, тестирование проводится при температуре 60–65 градусов, а результат определяется по изменению цвета раствора в пробирке.

Как писал NEWS.ru, Министерство здравоохранения скорректировало рекомендации по диагностике коронавируса COVID-19. Если пациент посещал в последние две недели страны, в которых были зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, ему необходимо уведомить об этом медицинских работников. Ведомство напомнило россиянам, что пациенты с признаками простуды и ОРВИ должны обращаться в медучреждения по месту жительства, а решение о госпитализации или назначении дополнительных тестов принимает врач.

По данным на 2 марта, эпидемия коронавируса охватила более 89 тысяч человек. Её жертвами стали более 3 тысяч заболевших, излечились — более 45 тысяч.