Глава «Вектора» выразил сомнение в искусственном происхождении коронавируса

Новый тип коронавируса вряд ли создан человеком, считает глава государственного научного центра «Вектор» Ринат Максютов. Он сказал об этом в документальном фильме «Опасный вирус» журналистки Наили Аскер-заде.
По его словам, современные возможности позволяют создать практически любой вирус и отличить его синтетический вариант от естественного невозможно.
Максютов отметил, что COVID-19 напоминает SARS (вирус, который в 2002–2003 годах вызывал атипичную пневмонию). Несмотря на сходство геномов в 80%, различия позволяют исключить искусственное происхождение инфекции.
Нет, ну 20% — это очень значительное отличие для того, чтобы такой коронавирус был синтезирован искусственно. Я уверен, что это природный вариант, — сказал Максютов.
Как ранее писал NEWS.ru, официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис заявила об опасности коронавируса и для молодых людей.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен