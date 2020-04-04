Глава «Вектора» выразил сомнение в искусственном происхождении коронавируса

https://static.news.ru/photo/b8a9901e-765f-11ea-81eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rospotrebnadzor /Global Look Press

Новый тип коронавируса вряд ли создан человеком, считает глава государственного научного центра «Вектор» Ринат Максютов. Он сказал об этом в документальном фильме «Опасный вирус» журналистки Наили Аскер-заде.

По его словам, современные возможности позволяют создать практически любой вирус и отличить его синтетический вариант от естественного невозможно.

Максютов отметил, что COVID-19 напоминает SARS (вирус, который в 2002–2003 годах вызывал атипичную пневмонию). Несмотря на сходство геномов в 80%, различия позволяют исключить искусственное происхождение инфекции.

Нет, ну 20% — это очень значительное отличие для того, чтобы такой коронавирус был синтезирован искусственно. Я уверен, что это природный вариант, — сказал Максютов.

Как ранее писал NEWS.ru, официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис заявила об опасности коронавируса и для молодых людей.