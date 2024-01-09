Военэксперт рассказал о целях России в операции под Харьковом Военэксперт Сивков: цель ВС РФ – предотвратить обстрелы своей территории

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Уничтожение группировки ВСУ на Харьковском направлении позволит предотвратить обстрелы приграничных территорий России, рассказал NEWS.ru капитан I ранга запаса Константин Сивков. По его мнению, сроки начала операции остаются неизвестными.

Окончательное решение вопроса обстрелов российских приграничной территории — уничтожение группировки украинской армии на этом направлении. Россия может провести стратегическую наступательную операцию. Однако, судя по действиям военного руководства РФ, — неясно, когда эта операция начнется, — заявил Сивков.

Аналитик добавил, что атаки ВСУ по территории России можно сократить и без начала военной операции.

Что может предотвратить подобные обстрелы сейчас? Во-первых, усиление российского ПВО, что позволит сбивать больше украинских ракет. Во-вторых, организация разведки таким образом, чтобы выявлять и уничтожать установки, с которых производятся обстрелы. Атаки украинской армии Белгорода — чистый, рафинированный терроризм. Его цель — деморализовать российских граждан, — сказал Сивков.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил в ходе оперативного совещания, что в Белгороде всех сотрудников государственной власти до конца года обучат оказанию первой медицинской помощи. В том числе занятия по этой дисциплине пройдут среди сотрудников бюджетных учреждений.