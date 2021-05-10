В Сочи в мае уже отдохнули 232 тысячи туристов

https://static.news.ru/photo/67ddbde8-b198-11eb-a371-96000091f725_660.jpg Фото: Anton Kuzyakin/Russian Look/GLOBAL LOOK PRESS

В Сочи отметили значительный рост потока отдыхающих в период с 1 по 10 мая по сравнению с аналогичным периодом доковидного 2019 года.

Общий турпоток на курорт с 1 по 10 мая составил 232 тысячи человек. Средняя загрузка за этот период — 82,4%, — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе администрации Сочи.

В прошлом году в этот период курорт был на карантине, в 2019 году в период с 1 по 10 мая Сочи посетили 140 тысяч человек.

В 2021 году пиковая загрузка зафиксирована 6 мая. В этот день в городе находились 122 тысяч гостей с учётом неорганизованных туристов

По словам представителя городской администрации, в Сочи работает «975 коллективных средств размещения общей емкостью 137 тысяч мест».

Ранее сообщалось, что рост цен на жилую недвижимость на черноморских курортах составил в среднем 20% за год. Самое дорогое жильё оказалось в Ялте, Севастополе и Сочи. По мнению риелторов, причиной повышения стоимости квадратного метра стали переход на удалённую работу и переезд людей на юг, а также покупка квартир в инвестиционных целях.

Так, на главном российском курорте — Сочи — жильё в новостройках подорожало на 25% — до 165 тысяч рублей. В Геленджике за год стоимость «квадрата» в новостройках выросла на 22% и теперь составляет 123 тысячи рублей. В Анапе цена на новое жильё увеличилась на 21% и почти достигла 100 тысяч рублей. В Новороссийске и Туапсе цены установились в пределах 60–80 тысяч за квадратный метр.