В России за сутки от коронавируса выздоровели 7878 человек

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Исследования вакцины от коронавирусной инфекции нового типа на детях планируется начать в январе-феврале 2021 года. Об этом заявил директор Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Мы сейчас этот пакет документов начали прорабатывать, потому что никогда институт не проводил испытания на детях. <...> Педиатры знают эти особенности, — передаёт РИА Новости слова Гинцбурга. Он отметил, что...