В России за сутки от коронавируса выздоровели 7878 человек

В России за минувшие сутки из больниц по выздоровлению были выписаны 7878 пациентов. Число выписанных за сутки превышает количество заболевших на 35%.
Всего за период пандемии в стране выздоровели 661 471 человек, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
Также за сутки зафиксировано 5159 новых инфицированных. Общее число достигло отметки в 861 423 человека.
Кроме того, за сутки от коронавируса умерли 144 человека. Общее число летальных исходов — 14 351.
Как ранее писал NEWS.ru, исследования вакцины от коронавирусной инфекции нового типа на детях планируется начать в январе—феврале 2021 года. Об этом заявил директор Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
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