В Минкомсвязи заявили, что в России никогда не запрещали Telegram

https://static.news.ru/photo/58b18234-b48a-11ea-b722-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минкомсвязи) сообщили, что никогда не предпринимали попыток блокировать Telegram и даже не выступали с подобными инициативами. Решение же суда о блокировке мессенджера было принято из-за того, что его основатель Павел Дуров отказался передать в ФСБ ключи шифрования.

Мы ни разу не выступали ни с инициативами блокировки Telegram, ни с обращениями в суд его заблокировать, — сообщил в эфире телеканала «Дождь» замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин.

Он также подчеркнул, что сотрудники Минкомсвязи всегда были и остаются «сторонниками развития конкуренции» и не препятствуют переходу российских пользователей на отечественные сервисы.

Как писал NEWS.ru, российские мобильные операторы начали включать Telegram в тарифы, позволяющие абонентам без ограничений пользоваться мессенджерами. По информации самого мессенджера, несмотря на усилия Роскомнадзора, за два года блокировки активная аудитория в РФ выросла до 30 миллионов человек.

В апреле 2018 года Таганский суд Москвы постановил ограничить доступ к Telegram за отказ предоставить российским спецслужбам ключи шифрования, позволяющие читать переписку пользователей.

Основатель сервиса Павел Дуров 18 июня поздравил россиян с разблокировкой мессенджера и заверил, что Telegram так и не согласился пойти на уступки властей и не предоставил доступ к сообщениям.