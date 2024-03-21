В Калининграде объяснили приостановку движения грузовиков в Литву Литва заблокировала пропуск грузовиков из Калининградской области из-за сбоя

Фото: Armin Weigel/dpa/Global Look Press

Литва заблокировала пропуск грузовых машин из Калининградской области из-за сбоя в информационной системе, заявил NEWS.ru пресс-секретарь губернатора региона Дмитрий Лысков. По его словам, сейчас сбой устранен и движение возобновлено.

Вчера примерно с 20:00 мск до 11:00 сегодняшнего дня литовская сторона действительно прекратила прием грузовиков. По нашей информации, у Литвы был массовый сбой в таможенной информационной системе. Сейчас он устранен. Движение возобновилось, — сказал Лысков.

Федеральная таможенная службы (ФТС) России сообщила, что Литва без объяснения причин прекратила пропуск грузовых машин из Калининградской области. В связи с этим перед многосторонним автомобильным пунктом пропуска (МАПП) «Чернышевское» образовалась очередь из 140 большегрузов.

Ранее Лысков заявил, что создание железного занавеса между Россией и странами Балтии приведет к упадку благосостояния их населения, а экономику — к коллапсу. Он убежден, что такие меры являются нарушением не только международных договоренностей, но и законов здравого смысла. По словам Лыскова, Прибалтика представляет собой логистический и экономический аппендикс, без взаимодействия с РФ обреченный на коллапс экономики и упадок благосостояния населения.