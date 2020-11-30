Стало известно, для какой работы российские семьи нанимают сограждан

https://static.news.ru/photo/551bfcba-331c-11eb-85a3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

Домохозяйства за год наняли для выполнения тех или иных работ и услуг почти 14 млн россиян. Чаще всего это делали для строительства, ремонта квартиры или дачи (3,9 млн человек, или 27,9%), выращивания овощей и фруктов, садоводства, животноводства или рыболовства (3,1 млн, или 22,4%). С такими данными исследования Росстата за 2019 год ознакомился NEWS.ru.

Кроме того, семьи приглашали россиян для уборки помещений и помощи по хозяйству (2,2 млн, или 16,1%), в качестве домашнего учителя или репетитора (1,7 млн, или 12,3%), охранника (550 тысяч, или 3,9%) и ухаживающего за пожилыми или больными (372 тысячи, или 2,7%).

Также люди оказывали услуги няни (204 тысячи, или 1,5%), повара (68 тысяч, или 0,5%) и перевозчика (15,6 тысячи, или 0,1%).

Стоит отметить, что в 12,6% случаев (1,7 млн) людей нанимали для других задач.

В основном работы и услуги россиян были востребованы семьями в Москве (1,31 млн), Краснодарском крае (691,5 тысячи), Оренбургской области (643,3 тысячи), Татарстане (630,2 тысячи) и Воронежской области (539 тысяч).

Отечественные семьи предпочитают нанимать для работ россиян и игнорируют услуги мигрантов в ряде случаев. В частности, если позволяют финансовые возможности, требуется более высокий уровень ответственности и образования, рассказал NEWS.ru проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

В основном в тех случаях, когда есть деньги. Во-вторых, это образование. Потому что, например, когда речь идёт о воспитании детей, то здесь важны три обстоятельства. Это ответственность, чтобы можно было человека найти, если не дай бог что случится. И человек должен знать русский язык в совершенстве, чтобы с детьми общаться, — понятно, уровень образования. Есть и другая история: не надо мучиться с регистрацией человека, получать этому человеку разрешение на работу, — пояснил Сафонов.

Ранее NEWS.ru писал, что почти 350 тысяч россиян уехали за рубеж за пять лет.