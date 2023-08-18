Силы ПВО уничтожили беспилотник в Москве: новости СВО на утро 18 августа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Очевидцы сообщили о звуках взрывов у «Москва-Сити». Из-за этого перекрыли Краснопресненскую набережную и ближайший мост.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны уничтожили вражеский беспилотник на подлете к российской столице. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Обломки БПЛА упали в зоне Экспоцентра. По словам Собянина, беспилотный летательный аппарат не нанес значительных повреждений зданию.

Позже Минобороны России подтвердило, что Украина в очередной раз предприняла попытку террористической атаки на Москву с помощью беспилотного летательного аппарата. Инцидент произошел около 04:00 по московскому времени. После воздействия сил противовоздушной обороны России беспилотник изменил траекторию и рухнул. Падение произошло на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной в Москве.

Фасад одноэтажного павильона поврежден после падения беспилотника на Краснопресненской набережной Москвы. Площадь повреждений составила 20 квадратных метров. Открытого возгорания в результате падения дрона не было.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вооруженные силы Украины за сутки 70 раз обстреляли территорию ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). В результате нападений ВСУ ранения получили четыре человека в Петровском, Кировском и Куйбышевском районах Донецка, а также в Еленовке.

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал видео уничтожения российскими десантниками целого подразделения ВСУ в районе Времевского выступа. Огонь велся из автоматического гранатомета АГС-17. Под обстрел попала 35-я бригада морской пехоты ВСУ.

Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаки кораблей Черноморского флота с помощью безэкипажного катера, сообщило Минобороны России. Инцидент произошел юго-западнее Севастополя. Сторожевое судно «Пытливый» и патрульный корабль «Василий Быков» смогли уничтожить украинский катер.

Система противовоздушной обороны сбила беспилотный летательный аппарат в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Инцидент произошел в небе над населенным пунктом Никольское. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Фото: t.me/vvgladkov

Украинские власти объявляли воздушную тревогу по всей территории страны, свидетельствовали онлайн-карты Министерства цифровой трансформации. Информация о причинах включения сирен не приводится.

Вооруженные силы Украины не получают особых преимуществ от использования на передовой кассетных боеприпасов, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в ходе заседания Совета Безопасности всемирной организации. Вашингтон это понимает, подчеркнул дипломат.

Американские власти одобрили поставку Киеву истребителей F-16 из Дании и Нидерландов, когда завершится подготовка пилотов Вооруженных сил Украины, сообщил представитель властей США. Отмечается, что Вашингтон дал официальные заверения об одобрении всех необходимых запросов. По словам источника, госсекретарь США Энтони Блинкен отправил письма своим коллегам из Дании и Нидерландов заверив их в том, что запросы «будут одобрены».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью украинской журналистке Диане Панченко заявил, что глава РФ Владимир Путин просил «прикрыть» его перед началом спецоперации на Украине. Он также добавил, что не обсуждал с российским лидером подобное развитие событий непосредственно до начала СВО.

Россия требует отменить блокаду Киево-Печерской лавры, прекратить издевательства над находящимися в обители людьми и обеспечить функционирование православной святыни в нормальном режиме, заявили в МИД России. Как сообщили в ведомстве, спецподразделения полиции Украины произвели силовой штурм обители, срезав замки и захватив несколько корпусов, в которых проживают монашеская братия и паломники.

Фото: Michael Runkel/imagebroker.com/Global Look Press Комплекс Киево-Печерской Лавры

Несколько миллиардов рублей требуется для восстановления донецкого аэропорта, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин с учетом причиненных из-за агрессии Киева разрушений. Однако более точная цифра станет известна позже.

Американский конгрессмен Эндрю Харрис из штата Мэриленд, который ранее выступал в поддержку оказания помощи Украине, теперь признал неудачу ее контрнаступления. Он также выразил сомнения относительно целесообразности дальнейшей поддержки Киева со стороны Вашингтона без должного надзора.

Противоминные сетки, которые установлены на пляжах Одессы, не способны выполнять защитную функцию, заявил украинский эколог Владислав Балинский. По его словам, это угрожает безопасности граждан.

Спасатели и инженеры Воздушно-космических сил России восстановили и вернули на базу боевой вертолет Ми-28, который экстренно сел у линии боевого соприкосновения на Артемовском направлении в зоне специальной военной операции, рассказали в ВКС РФ. Экипаж Ми-28 совершил экстренную посадку из-за разрушения лопасти.

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