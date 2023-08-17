Россия требует отменить блокаду Киево-Печерской лавры В МИД России потребовали отменить блокаду Киево-Печерской лавры

Фото: Eugen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Россия требует отменить блокаду Киево-Печерской лавры, прекратить издевательства над находящимися в обители людьми и обеспечить функционирование православной святыни в нормальном режиме, говорится в заявлении МИД России. Как сообщили в ведомстве, спецподразделения полиции Украины произвели силовой штурм обители, срезав замки и захватив несколько корпусов, в которых проживают монашеская братия и паломники.

Призываем всех людей доброй воли и тех, кто убежден в необходимости отстаивать право людей на свободу вероисповедания, не допустить вопиющего акта насилия в отношении монахов и верующих Киево-Печерской лавры. Требуем отменить блокаду, прекратить издевательства над находящимися в обители людьми и обеспечить функционирование православной святыни в нормальном режиме, — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что полицейские оцепили 54-й, 57-й и 58-й корпуса Киево-Печерской лавры, начался штурм зданий, сообщается в Telegram-канале Украинской православной церкви. В них живут паломники и часть братии.

До этого сообщалось, что на Украине суд взял под стражу наместника Киево-Печерской лавры митрополита Украинской православной церкви Павла (Лебедя) до 14 августа. Ранее он находился под домашним арестом. До этого Павел говорил, что президент Украины Владимир Зеленский не получит прощения за выселение представителей канонической Украинской православной церкви из обители. По мнению митрополита, Зеленскому и его «своре» стоит бояться и ждать горя.