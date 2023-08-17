Полянский: кассетные боеприпасы не дают ВСУ преимуществ на поле боя

Фото: Peter Druk/XinHua/Global Look Press

Вооруженные силы Украины не получают особых преимуществ от использования на передовой кассетных боеприпасов, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в ходе заседания Совета Безопасности всемирной организации. При этом Вашингтон это понимает, подчеркнул дипломат.

Заверения властей США о том, что поставляемое ими на Украину кассетное оружие якобы не будет использовано в нарушение норм МГП — откровенная ложь, — сказал Полянский.

По его словам, США «на протяжении десятилетий морализаторствовали и клеймили военными преступниками всех тех, кто применял этот тип боеприпасов». В отличие от Вашингтона позиция России по поводу применения кассетных боеприпасов последовательная и предполагает строгое соблюдение норм и требований международного гуманитарного права, подчеркнул дипломат.

Ранее член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев заявил, что Россия имеет право использовать кассетные боеприпасы, поскольку Украина направляет их в том числе против мирных жителей. По его словам, кассетные боеприпасы будут использоваться исключительно против солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ).