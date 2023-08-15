В Госдуме назвали условия применения Россией кассетных боеприпасов Депутат Соболев: РФ не применит кассетные боеприпасы против мирных жителей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия имеет право использовать кассетные боеприпасы, поскольку Украина направляет их в том числе против мирных жителей, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев. По его словам, кассетные боеприпасы будут использоваться исключительно против солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ).

У нас есть кассетные боеприпасы. Если они используют западные кассетные боеприпасы против мирных жителей в том числе, конечно, мы имеем право использовать их против ВСУ, но только при условии, чтобы под эти боеприпасы не попадали мирные жители. Мы не будем применять кассетные боеприпасы против населения, — сказал Соболев.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на XI Московской конференции по международной безопасности заявил, что Россия может пересмотреть решение о неприменении кассетных боеприпасов в ходе военной операции на Украине. По его словам, до сих пор Вооруженные силы воздерживались от использования таких снарядов по гуманитарным соображениям. Шойгу отметил, что последствия применения такого оружия для мирного населения известны, но осуждения Украины за их использование со стороны гуманитарных организаций, как и ожидалось, нет.