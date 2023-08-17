Дело идет к перемирию на Украине: новости СВО на вечер 17 августа Последние новости об СВО на Украине

Фото: МО Украины

Дело идет к перемирию на Украине, как полагает замглавы Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский. По его словам, наступает фаза, в которой нет ни мира, ни конфликта, что крайне невыгодно для Киева в его «самостийном» состоянии.

Минобороны РФ опубликовало сводку о ходе спецоперации. За сутки на Донецком, Купянском, Краснолиманском, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях уничтожили 890 украинских военных, три танка, две боевые машины пехоты, четыре бронетранспортера Stryker, 10 боевых бронированных машин, самоходный миномет «Тюльпан», две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», самоходная гаубица «Акация», две артиллерийские системы М777, артиллерийская установка М109 Paladin производства США, орудие FH-70 производства Великобритании, три гаубицы Д-30, три орудия Д-20 и две гаубицы «Мста-Б». Средствами ПВО перехвачен один снаряд РСЗО HIMARS, сбиты 18 БПЛА.

Пункты управления беспилотниками ВСУ поражены в районах Ласточкино в ДНР и Ивановского Запорожской области. В Днепропетровской области на станции Межевая уничтожили воинский эшелон с боеприпасами. Штурмовые отряды провели успешные наступательные действия на Донецком направлении и улучшили положение по переднему краю.

ВСУ попытались атаковать российские позиции на танках и бронетранспортерах Stryker на Запорожском направлении, но были остановлены на подступах к поселку Работино, сообщил глава регионального движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, украинские бойцы «получили по ушам» и отошли, по ним отработала российская авиация.

Фото: МО Украины

США должны учитывать интересы России при рассмотрении возможности заморозки конфликта на Украине, заявил политолог Евгений Михайлов. Штаты также должны предъявить выгодные Москве условия для переговоров, считает аналитик. По словам Михайлова, после отказа украинской стороны от первоначального мирного плана претензии России возросли и могут включать уже не только внеблоковый статус с демилитаризацией и денацификацией, но и признание новых регионов, которые должны полностью отойти России, как и все побережье Черного моря. Перемирие по корейскому сценарию с постоянной напряженностью на границах совершенно не устроит Москву, убежден военный эксперт.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил дипломатам и военным донести до Запада то, какая именно военная помощь требуется Киеву. Также Зеленский подписал законы о продлении сроков действия военного положения и всеобщей мобилизации на Украине на 90 суток, до 15 ноября. Кроме того, глава государства подписал указ об увольнении всех областных военкомов, которых, как ожидается, сменят боевые офицеры, прошедшие через фронт.

Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш рассказал, что ЦРУ предупреждало госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что пресловутое контрнаступление Украины не даст никаких результатов. По словам Херша, это было шоу, которое устроил президент Украины Владимир Зеленский, и некоторые даже поверили «в его вздор».

Германия передала Украине две пусковые установки системы ПВО IRIS-T SLS, еще две установки Patriot, а также 46 зенитных самоходных установок Gepard. Помимо того, в качестве помощи от немцев Киеву поступили 10 радиолокационных станций и свыше четырех тысяч дымовых боеприпасов, сообщило правительство ФРГ.

Литва, Латвия и Эстония присоединились к декларации G7 о гарантиях безопасности для Украины. Декларация, которую приняли на саммите НАТО в Вильнюсе, была поддержана США, Великобританией, Германией, Италией, Канадой, Францией и Японией. Страны, присоединившиеся к декларации, подтвердили планы наращивания поставок вооружений на Украину, наиболее приоритетны дальнобойная артиллерия и боевой авиация.

Североатлантический альянс будет поддерживать Украину, пока она не победит, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, ВСУ «стабильно продвигаются». При этом ситуация на передовой, как он сказал, крайне неопределенная.

Нацгвардия Украины объявила о возвращении на фронт бойцов полка «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Представитель ведомства Микола Уршалович сообщил, что «азовцы» уже участвуют в боях в районе Серебрянского лесничества в ЛНР.

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