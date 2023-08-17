Российские войска уничтожили украинский воинский эшелон с боеприпасами

Фото: МО РФ

Вооруженные силы России нанесли удар по украинскому воинскому эшелону, перевозившему боеприпасы, сообщили в Министерстве обороны России. По данным ведомства, эшелон уничтожен ракетой на станции Межевая Днепропетровской области.

На станции Межевая Днепропетровской области ракетным ударом в районе разгрузки уничтожен воинский эшелон с боеприпасами, — говорится в сообщении.

Отмечается, что за последние сутки потери Вооруженных сил Украины на Донецком направлении составили до 310 человек. Кроме того, российские солдаты уничтожили по меньшей мере один танк, три боевые бронированные машины, девять автомобилей, а также гаубицу Д-20. На Купянском направлении отражены шесть атак украинских штурмовых групп в районе населенных пунктов Ольшана и Новоселовское.

Как сообщалось ранее, командование ВСУ ввело в бой стратегический резерв и новую технику НАТО в попытке прорвать линию обороны российской армии на Запорожском направлении. На Ореховском направлении было замечено наступление противника с применением американских бронемашин Stryker и немецких машин Marder. Эта техника входит в вооружение 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.