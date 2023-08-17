Россия готовит условия для контрнаступления: новости СВО на утро 17 августа

Фото: МО РФ

В России начали готовить условия для подготовки контрнаступления в зоне спецоперации, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Он отметил, что этот процесс уже идет.

Telegram-канал «Иди и смотри» со ссылкой на источники сообщил, что командование ВСУ готовит несколько диверсионно-разведывательных групп для попытки прорыва в Брянскую область. По информации канала, военные планируют действовать малыми группами.

Сообщения о возможном включении Украины в состав НАТО при отказе Киева от неподконтрольных территорий не соответствуют действительности, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби. По его словам, позиция Вашингтона сводится к тому, что Украину ждет будущее в Альянсе, как уже говорили на саммите.

Отставной офицер армии США, экс-советник главнокомандующего ВСУ Дэн Райс предположил, что реактивные кассетные снаряды, предназначенные для HIMARS, помогут Вооруженным силам Украины прорвать российскую оборону в зоне СВО. По его словам, Киеву хватит для этого двух тысяч снарядов, которые сейчас лежат без дела и ждут утилизации в Германии.

Снайпера армии России Ивана Алексеева приговорили к восьми годам колонии строгого режима за убийство сослуживца после того, как он попытался выдать преступление за нападение ВСУ. Новочерскасский гарнизонный военный суд Ростовской области признал смягчающими обстоятельствами признание вины и боевые заслуги подсудимого.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Житель Ставропольского края, будучи осужден по делу о сексуальном насилии, отправился в зону СВО добровольцем, однако после возвращения со спецоперации совершил два новых преступления, сообщил Telegram-канал Baza. Россиянин ограбил дачу в товариществе «Геолог», убив при этом 71-летнего пенсионера, говорится в публикации.

Разговоры о возвращении Крыма в состав Украины — иллюзия, заявил бывший президент Франции Николя Саркози. По его словам, Крым исторически является российской территорией, а его жители считают себя русскими. При этом он считает, что по вопросу Крыма необходим референдум под наблюдением международного сообщества, который позволит «утвердить настоящее положение вещей».

Идея экс-президента Франции Николя Саркози о проведении нового референдума в Крыму под контролем международного сообщества нецелесообразна, сказал представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов. По его мнению, крымчане не нуждаются в новом подтверждении российского статуса полуострова.

Масштабные закупки наступательного вооружения Польшей указывают на подготовку к войне из-за неизбежного поражения Украины, написал обозреватель польской газеты Myśl Polska Эугениуш Зинкевич. По его мнению, польское правительство не учитывает опыт Украины, полагаясь слишком сильно на западное вооружение.

Специалисты холдинга «Высокоточные комплексы» (входит в госкорпорацию «Ростех») смогли повысить эффективность противодействия зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» против ракет Storm Shadow, сообщили представители холдинга на форуме «Армия-2023». Боевое применение вооружения показало положительные результаты.

В Херсонской области задержали гражданина Украины по подозрению в шпионаже, сообщили в пресс-службе Управления ФСБ России по Хабаровскому краю. Как предполагают контрразведчики, он собирал данные о расположении военной техники и личного состава российской армии.

Атака, которую Украина совершила по Крымскому мосту 17 июля, была терактом, однако американские власти отказываются давать оценки действиям Киева, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Так он прокомментировал публикацию телеканалом CNN кадров удара по переправе через Керченский пролив.

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) записывают видеоролики с фальшивыми «признаниями» российских военнопленных и другими высказываниями, которые дискредитируют российские вооруженные силы, рассказал Виктор Раидин из Красноярска, который был освобожден из украинского плена.

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