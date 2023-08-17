В США не хотят давать оценок теракту Украины на Крымском мосту 17 июля

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Атака на Крымский мост, которую Украина совершила 17 июля, была терактом, однако американские власти отказываются давать оценку действиям Киева, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, передает Telegram-канал российского дипломатического представительства. Так он прокомментировал публикацию телеканалом CNN кадров удара по переправе через Керченский пролив.

Примечательно, что телеканал не дал оценки действиям украинских бандитов. При этом мы помним, как журналисты медиаресурса регулярно в репортажах из горячих точек нарочито демонстрируют свою озабоченность судьбами простых людей, их страданиями, — говорится в заявлении российского дипломата.

Антонов подчеркнул, что мост уже давно не используется для перевозки грузов для ВС РФ. Он назвал атаку Вооруженных сил Украины по Крымскому мосту откровенным терактом, в результате которого погибла семья, а ребенок остался сиротой. Опросы общественного мнения в США показывают растущее «неприятие простыми американцами политики накачки режима президента Украины Владимира Зеленского оружием», подчеркнул Антонов.

Теракт на Крымском мосту произошел 17 июля 2023 года. В районе трех часов ночи на переправе раздался взрыв, а в 03:20 произошел еще один. В результате ЧП погибли два человека — мужчина и женщина из Новооскольского района Белгородской области, их 14-летняя дочь получила травмы.