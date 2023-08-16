Украина готовит новые ДРГ для попытки прорыва в Брянскую область «Иди и смотри»: ВСУ готовит новые ДРГ для попытки прорыва в Брянскую область

Фото: Serhii Hudak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

Telegram-канал «Иди и смотри» со ссылкой на источники сообщает, что командование ВСУ готовит несколько диверсионно-разведывательных групп для попытки прорыва в Брянскую область. По информации канала, военные планируют действовать малыми группами.

В Сумской области готовят новые ДРГ. Новые попытки прорыва возможны в ближайшие дни, — сказал источник.

Канал добавляет, ссылаясь на тот же источник, что на фоне неудачного контрнаступления таких попыток прорыва будет все больше.

Ранее губернатор Александр Богомаз сообщил, что в Брянской области пресекли новую попытку проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы из шести человек. По его словам, пятеро диверсантов были уничтожены. Губернатор также высоко отметил слаженные действия подразделений Министерства обороны Российской Федерации, пограничного управления ФСБ России по Брянской области, а также спецподразделений управления Росгвардии по ликвидации ДРГ.

До этого диверсанты Вооруженных сил Украины уже пытались прорваться на территорию Брянской области. По меньшей мере четверо украинских военнослужащих погибли, еще несколько солдат получили ранения. Всего на территорию региона попытались проникнуть 15 человек. По неподтвержденной информации, украинские диверсанты пересекли границу примерно в 11 часов утра 15 августа. Через 40 минут они были обнаружены российскими пограничниками в районе населенных пунктов Курковичи и Ломаковка. В Министерстве обороны России не комментировали эту информацию.