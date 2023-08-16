Саркози оценил шансы Украины вернуть Крым Экс-президент Франции Саркози назвал иллюзией идею о возвращении Крыма Украине

Фото: Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press

Николя Саркози

Разговоры о возвращении Крыма в состав Украины — иллюзия, заявил в интервью изданию Figaro бывший президент Франции Николя Саркози. По его словам, Крым исторически является российской территорией, а его жители считают себя русскими.

Когда речь идет о территории Крыма, которая была российской до 1954 года и где большинство населения до сих пор считают себя русскими, я думаю, что любое возвращение назад — это иллюзия, — заявил политик.

При этом он считает, что по вопросу Крыма необходим референдум под наблюдением международного сообщества, который позволит «утвердить настоящее положение вещей».

Ранее сообщалось, что апелляционный суд Парижа приговорил Саркози к одному году реального лишения свободы и двум годам условно по делу о торговле влиянием. Следствию удалось доказать, что бывший глава республики через своего адвоката в 2014 году обещал помочь сотруднику Кассационного суда в получении должности в Монако в обмен на информацию о ходе расследования дела о незаконном финансировании своей предвыборной кампании со стороны французского дома L’Oreal.

Ранее партия экс-кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен «Национальное объединение» начала расследование в отношении экс-премьера страны Франсуа Фийона. Политика, который занимал пост главы правительства во время президентства Саркози, подозревают в связях с Россией.