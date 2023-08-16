В США предположили, что поможет ВСУ прорвать российскую оборону Newsweek: кассетные реактивные снаряды являются ключом к прорыву обороны России

Фото: Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

Отставной офицер армии США, экс-советник главнокомандующего ВСУ Дэн Райс предположил в интервью Newsweek, что реактивные кассетные снаряды, предназначенные для HIMARS, помогут Вооруженным силам Украины прорвать российскую оборону в зоне СВО. По его словам, Киеву хватит для этого двух тысяч снарядов, которые сейчас лежат без дела и ждут утилизации в Германии.

Передовые батальоны русских будут уничтожены, и тыловой эшелон будет уничтожен. У нас в Германии десятки тысяч таких кассетных снарядов лежат без дела, ожидая, когда их уничтожат. Вместо того чтобы уничтожать их, просто отдайте украинцам. И они выиграют, — заявил Райс.

По словам бывшего военного, основной проблемой украинской армии в настоящий момент является российская артиллерия, которая не позволяет ВСУ найти слабые места в оборонительных линиях России. Кроме того, украинские подразделения вынуждены двигаться по минному полю, пока российские беспилотники уничтожают их технику и живую силу, указал Райс. Он выразил уверенность, что реактивные кассетные снаряды помогут решить эту проблему.

Политолог Александр Асфаров ранее заявил, что западные союзники сократят поставки вооружения Украине на фоне провального контрнаступления. При этом Запад не прекратит поддержку Киева полностью, отметил он. Партнеры будут накачивать Украину оружием, пока это хоть как-то сможет повлиять на события.