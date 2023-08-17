В Польше заявили о подготовке к возможной войне с Россией

Фото: wojsko-polskie.pl

Масштабные закупки наступательного вооружения Польшей указывают на подготовку к войне из-за неизбежного поражения Украины, написал обозреватель польской газеты Myśl Polska Эугениуш Зинкевич. По его мнению, польское правительство не учитывает опыт Украины, полагаясь слишком сильно на западное вооружение.

Мы являемся свидетелями смелых планов вооружения варшавского правительства и закупок большого количества наступательных вооружений. Исходя из объявленного списка закупок этого оружия и его количества, у меня складывается стойкое впечатление, что мы готовимся к войне. Отсюда мой вопрос, когда война? — написал он.

Зинкевич предостерег от «ужасного технического состояния» западного оружия, его высокой ненадежности и неэффективности, которые, по его мнению, привели к неспособности украинских вооруженных сил вести «победоносное сражение» против современных Вооруженных сил России, даже после изменения тактики и стратегии украинской армии.

Пресловутая точка над «i» — это публичная речь польского посла в Париже, в которой он объявил о возможности вступления Польши в войну с Россией. Это уже не смешно, это трагично. Таким образом, нас как общество готовят к грядущей войне, — подчеркнул Зинкевич.

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак до этого заявил, что республика намерена и дальше наращивать военное присутствие на границе с Белоруссией. На совещании с военными глава ведомства заявил, что таким образом Варшава рассчитывает «сдержать агрессора».