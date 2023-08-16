Российский снайпер попытался списать убийство сослуживца на ВСУ Бойца армии России приговорили к восьми годам колонии за убийство сослуживца

Фото: MOD Russia/via Global Look Press

Снайпера армии России Ивана Алексеева приговорили к восьми годам колонии строгого режима за убийство сослуживца после того, как он попытался выдать преступление за нападение ВСУ, сообщает «Коммерсантъ». Новочерскасский гарнизонный военный суд Ростовской области признал смягчающими обстоятельствами признание вины и боевые заслуги подсудимого. Использование огнестрельного оружия и боеприпасов в период военного положения в ЛНР судьи сочли, напротив, отягчающим.

Алексеева мобилизовали в октябре 2022 года. 13 января 2023-го он с сослуживцами отмечал старый Новый год в блиндаже, где во время застолья один из военных сделал ему замечание, а затем ударил. Стычку остановили, и само убийство через несколько часов свидетели не видели.

По версии рядового, ночью оппонент снова бросился на него с кулаками и потом с автоматом, но он выстрелил первым из СВД-С. Как следует из материалов следствия, Алексеев добил военного ножом в горло. После убийства он вытащил тело, оттащил от окопов и еще несколько раз ударил ножом. Так боец попытался «придать причинению смерти потерпевшего вид боевых потерь от действий военнослужащих Украины».

Он спрятал гильзу, но пулю нашли в блиндаже. Фигурант попытался представить произошедшее как превышение пределов необходимой обороны, но затем признал вину.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в Крыму военнослужащий застрелил сержанта-контрактника. По данным канала, мужчина зашел на охраняемую территорию и не реагировал на предупредительные выстрелы. Минобороны России не комментировало эту информацию.