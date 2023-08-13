Baza: военнослужащий застрелил контрактника в Крыму

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщил, что в Крыму военнослужащий застрелил сержанта- контрактника. По данным канала, мужчина зашел на охраняемую территорию и не реагировал на предупредительные выстрелы. Минобороны России не комментировало эту информацию.

Baza сообщает, что инцидент произошел в ночь на 12 августа у села Почетное, стоявший в карауле 45-летний рядовой заметил неизвестного мужчину и потребовал назвать пароль, но тот не ответил, мужчина также не отреагировал на два предупредительных выстрела, сделанных часовым. После этого, по информации канала, караульный открыл огонь на поражение.

По данным Baza, погибший оказался сослуживцем часового — 42-летним сержантом-контрактником, по какой причине он зашел на охраняемую территорию, выяснить не удалось.

Ранее Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщал, что солдат срочной службы застрелил сослуживца в одном из сел Суджанского района Курской области, расположенного неподалеку от российско-украинской границы. По данным канала, убийство было совершено непреднамеренно, согласно версии следствия, трагедия случилась из-за неосторожного обращения с оружием. Минобороны РФ информацию не комментировало.